Происшествия на воде и череда ДТП в Рязани. Главные новости выходных, 10-11 июля

В выходные в Рязанской области произошло многое: два трагических случая на водоемах, несколько серьезных ДТП, убийство. Вспомним главные новости минувших дней.

В выходные в Рязанской области произошло многое: два трагических случая на водоемах, несколько серьезных ДТП, убийство. Вспомним главные новости минувших дней.

Происшествия

Водитель мотоцикла сбил женщину и ребенка в субботу, 10 июля, на Михайловском шоссе в Рязани. ДТП произошло на пешеходном переходе. Пешеходы пострадали. По данным полиции, мотоциклист был пьян.

В Рязани в Горроще автомобиль вылетел на тротуар и врезался в палатку «Шаурма». ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Черновицкой.

В Рязани легковушка врезалась в столб и загорелась. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. По предварительной информации, рязанец 1999 года рождения за рулем Honda Civic столкнулся с попутно двигающимся ВАЗ-211114 под управлением водителя 1993 года рождения. От удара ВАЗ отбросило на опору ЛЭП, машина загорелась.

В озере в районе поселка Мурмино Рязанского района утонул мужчина. Тело достали спасатели в субботу, 10 июля. Следственный комитет начал проверку. Известно, что 39-летний погибший отдыхал на берегу вместе с отцом. Алкоголь они не употребляли. Еще один рязанец утонул в Оке в Рыбновском районе, вблизи села Кузьминское. Это произошло в субботу, 10 июля. Тело из воды извлекли спасатели.

В Спасском районе убили 50-летнего мужчину. Тело с ножевыми ранениями нашли в доме погибшего. На теле жертвы обнаружили ножевые ранения в области шеи, груди и живота. Известно, что несколько дней назад мужчине исполнилось 50 лет.

На улице Тимуровцев 40-летняя женщина погибла после падения из окна многоэтажки. По факту проводится доследственная проверка. Незадолго до случившегося женщина употребляла спиртное и выясняла отношения с сожителем.

Ситуация с коронавирусом

Еще 15 жителей Рязанской области умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 11 июля. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 640 человек.

Жители Рязани сообщили, что мест в реанимациях инфекционных отделений больниц не хватает. Пресс-служба областного Минздрава ответила, что в ближайшее время количество койко-мест в ОКБ и БСМП увеличат.

К другим новостям

МЧС выпустило метеопредупреждение по Рязанской области. В период с 11 по 15 июля на территории региона сохранится температура воздуха +30… +34 градусов.

В небе над Рязанью запечатлели редкое явление — серебристые облака. Видео опубликовано на YouTube-канале RZN ASTRO. Серебристые облака — довольно редкое явление, которое можно наблюдать в наших широтах в летнее время.

Экологи рассказали, что в Рязанской области работники лесничества зафиксировали около 25 поджогов леса. Об этом сообщается в группе ЭРА «ВКонтакте». Все поджоги происходят в районе тропы Паустовского, между Полково и озером Черное.