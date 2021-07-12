Полицейские поймали уроженца Воркуты, угнавшего в Рязани десять автомобилей

Мужчина проживал в Кораблинском районе, но сам являлся уроженцем Воркуты.

В Новомичуринске полицейские выявили десятый эпизод из серии угонов автомобилей, к которым причастен 27-летний житель Рязанской области. Подробности в понедельник, 12 июля, приводит региональное управление МВД .

В начале 2021 года в полицию обратились владельцы нескольких автомобилей в Новомичуринске об угоне транспортных средств. В ходе расследования правоохранители выявили девять подобных эпизодов, в которых подозревали 27-летнего ранее судимого жителя Кораблинского района. Вызвать на допрос его не удалось — он скрылся. Злоумышленника объявили в федеральный розыск.

Поймать удалось в Воркуте — его в нетрезвом состоянии задержали местные полицейские. Выяснилось, что 27-летний обвиняемый является уроженцем Воркуты. Попав под следствие, он решил скрыться в родном городе у знакомых.

Позже выяснилось, что злоумышленник причастен к еще одному угону автомобиля в Новомичуринске.

Расследование дела продолжается.