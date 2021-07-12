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На Рязанском приборном заводе провели «Неделю молодежи»
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провели комплекс мероприятий, посвященных Дню молодежи.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провели комплекс мероприятий, посвященных Дню молодежи.

«Неделя молодежи» была насыщена разноплановыми событиями: от спортивных состязаний до фотоконкурса, решения онлайн-ребуса и мини-концерта, на котором наградили дипломами и призами победителей конкурсных программ. В мероприятиях приняли участие порядка 100 человек.

«Почти четверть коллектива нашего завода составляют молодые работники. Именно они несут в нашу заводскую жизнь свежие, нестандартные идеи, желание учиться, развиваться, добиваться результатов, совершенствовать мир вокруг себя. Свобода от стереотипов, смелость в принятии решений, мобильность, динамичность и активная жизненная позиция — такие востребованные обществом качества присущи большинству наших молодых людей. Они — стратегический потенциал Государственного Рязанского приборного завода», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

День Молодежи отмечается в АО «ГРПЗ» на протяжении многих лет. Организатором неизменно выступает Молодежный центр предприятия. В 2021 году мероприятия проводились как в очном, так и в онлайн-формате в группе Молодежного центра АО «ГРПЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.