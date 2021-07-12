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На Кубани прививку от «ковида» обязаны сделать даже приехавшие на пару дней туристы
Соответствующее изменение в постановление о продлении режима «Повышенной готовности» внес губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима «Повышенной готовности». Об этом в понедельник, 12 июля, пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Согласно ему, с 1 августа в гостиницы и отели региона непривитых туристов будут принимать при условии, если они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

Требование о вакцинации коснется даже тех туристов, которые приедут на курорт на несколько дней. Если постоялец не успел вакцинироваться на курорте, он обязан сделать это после отбытия. В ином случае ему грозит административная ответственность.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина — не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — сообщили в министерстве.

В министерстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе. Неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима «Повышенной готовности», что влечет за собой привлечение к ответственности.