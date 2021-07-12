Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы после ИВЛ

Врачи пятый день пытаются восстановить состояние музыканта, но он все еще находится в крайне тяжелом состоянии.

Петр Мамонов пятый день не может выйти из комы после ИВЛ. Подробности о состоянии музыканта в понедельник, 12 июля, рассказала его супруга.

Петр Мамонов находится в городской клинической больнице в Коммунарке. Его сознание врачи пытаются восстановить пятый день, но мужчина все еще находится в крайне тяжелом состоянии.

«С него сняли все медикаменты, которые в искусственную кому его вогнали. А он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это все неосознанно. Пятые сутки пытается. Сегодня двенадцатые сутки, как он на ИВЛ», — сообщила супруга.

В начале июля Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Его жена после госпитализации пожаловалась на фейковые сообщения о смерти и попытки посторонних людей нажиться на беспомощном состоянии музыканта.

Фото с официального сайта Петра Мамонова