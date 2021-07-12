Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак»
Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский рассказал, что «КовиВак» это однокомпонентная вакцина и для завершения вакцинации достаточно однократного введения.
Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак». Об этом
Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский рассказал, что «КовиВак» это однокомпонентная вакцина и для завершения вакцинации достаточно однократного введения.
Эксперт пояснил, что говорить о преимуществах или недостатках препарата пока рано, так как он находится в стадии клинических испытаний.
Врач посоветовал вакцинироваться всем, кто прививался или болел в прошлом году, а также тем, кто не болел и не прививался совсем.