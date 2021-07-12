Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак»

Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский рассказал, что «КовиВак» это однокомпонентная вакцина и для завершения вакцинации достаточно однократного введения.

Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак». Об этом пишет агентство «Прайм».

Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский рассказал, что «КовиВак» это однокомпонентная вакцина и для завершения вакцинации достаточно однократного введения.

Эксперт пояснил, что говорить о преимуществах или недостатках препарата пока рано, так как он находится в стадии клинических испытаний.

Врач посоветовал вакцинироваться всем, кто прививался или болел в прошлом году, а также тем, кто не болел и не прививался совсем.