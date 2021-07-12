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Экс-депутата рязанской гордумы Игоря Яшина похоронят на кладбище в Никуличах
Мужчина скончался после продолжительной борьбы с COVID-19.

Стала известна дата прощания с бывшим депутатом рязанской городской думы Игорем Яшиным. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба гордумы.

Отпевание состоится во вторник, 13 июля, в 11.00 в Александро-Невском храме в Рязани.

В 13.00 Игоря Яшина похоронят на кладбище в Никуличах.

Напомним, экс-депутат рязанской гордумы скончался после продолжительной борьбы с COVID-19. При жизни Игорь Яшин возглавлял комитет предыдущей Рязанской гордумы по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Последнее время работал помощником депутата гордумы.