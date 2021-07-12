Десятилетний мальчик, погибший в груде песка в Михайлове, был единственным внуком генерала ФСБ

Трагедия произошла 4 июля недалеко от поселка 10 год Октября.

Десятилетний мальчик, погибший в груде песка в Михайлове, был единственным внуком генерала ФСБ. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает « КП-Рязань » со ссылкой на бабушку ребенка.

К бабушке по маминой линии мальчика отправляли отдыхать на летние каникулы.

«Когда это все случилось, его папа — полковник ФСБ, вместе с дедом — генералом ФСБ приехали сюда и такой нагоняй устроили рабочим… Как никак единственный сын и внук», — рассказала родственница погибшего.

Мальчика похоронили в Москве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мальчик играл вместе с друзьями на горе песка недалеко от поселка 10 год Октября. Территория использовалась коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.