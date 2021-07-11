\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
28°
Пнд, 12
27°
Втр, 13
28°
ЦБ USD 74.47 -0.73 10/07
ЦБ EUR 88.14 -0.64 10/07
Нал. USD 73.90 / 75.60 11:09
Нал. EUR 87.60 / 88.60 17:46
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
4 748
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
5 773
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 032
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
8 094
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области от коронавируса скончались еще 15 человек
Еще 15 жителей Рязанской области умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 11 июля. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 640 человек.

Еще 15 жителей Рязанской области умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 11 июля. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 640 человек.

Заболели за сутки 138 жителей области, всего за время пандемии — 32 447.

Выздоровели еще 99 рязанцев, всего вылечились 30 527 жителей региона.

За неделю с 5 по 11 июля от COVID-19 умер 51 житель Рязанской области, заболели 830 человек, выздоровели 622 пациента.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 033 — до 5 783 333.