В Рязанской области от коронавируса скончались еще 15 человек

Еще 15 жителей Рязанской области умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 11 июля. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 640 человек.

Еще 15 жителей Рязанской области умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 11 июля. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 640 человек.

Заболели за сутки 138 жителей области, всего за время пандемии — 32 447.

Выздоровели еще 99 рязанцев, всего вылечились 30 527 жителей региона.

За неделю с 5 по 11 июля от COVID-19 умер 51 житель Рязанской области, заболели 830 человек, выздоровели 622 пациента.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 033 — до 5 783 333.