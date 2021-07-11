В Подмосковье электричка насмерть сбила участника шоу «Голос. Дети».

В Подмосковье под колесами электрички погиб подросток. По данным издания Starhit, погибший мальчик — Филипп Литвинов, весной этого года он принимал участие в проекте «Голос. Дети».

В Подмосковье под колесами электрички погиб подросток. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает ТАСС .

По данным МК , погибший мальчик — Филипп Литвинов, весной этого года он принимал участие в проекте «Голос. Дети». В момент трагедии подросток был в наушниках.

Мальчик переезжал железнодорожные пути на детском кроссовом мотоцикле, в это время его сбила электричка на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье.

«10 июля примерно в 19:05 несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта „43-й км“ был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Сергиев Посад», — сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка.