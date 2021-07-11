В Москве 13-летний мальчик выбросил в окно новорожденную сестру

В столице мальчик с аутизмом и умственной отсталостью выкинул из окна младенца. Новорожденная девочка погибла. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В столице мальчик с аутизмом и умственной отсталостью выкинул из окна младенца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на улице Левобережной. Брат выбросил с балкона сестру, которая родилась 3 июля. Ребенок погиб. Мать обнаружила тело и подняла в квартиру до приезда скорой помощи.

Выясняются обстоятельства трагедии.