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В Кирове мужчина на улице ударил женщину кулаком в лицо
В Кирове возле подъезда местный житель сбил с ног женщину ударом кулака в лицо. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов.

В Кирове возле подъезда местный житель сбил с ног женщину ударом кулака в лицо. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов.

На кадрах видно, как двое людей разговаривают, неожиданно мужчина со всей силы бьет кулаком женщину в лицо. Пострадавшая без сознания падает на асфальт возле припаркованного автомобиля, ударившись о железное ограждение.

Выяснилось, что нападавший — знакомый женщины, его нашли.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на улице Грибоедова вечером 7 июля. Сотрудники полиции доставили кировчанина 1994 года рождения в отдел, в отношении него возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.