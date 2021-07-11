В Кирове мужчина на улице ударил женщину кулаком в лицо

В Кирове возле подъезда местный житель сбил с ног женщину ударом кулака в лицо. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов.

В Кирове возле подъезда местный житель сбил с ног женщину ударом кулака в лицо. Видео опубликовал ряд телеграм-каналов.

На кадрах видно, как двое людей разговаривают, неожиданно мужчина со всей силы бьет кулаком женщину в лицо. Пострадавшая без сознания падает на асфальт возле припаркованного автомобиля, ударившись о железное ограждение.

Выяснилось, что нападавший — знакомый женщины, его нашли.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на улице Грибоедова вечером 7 июля. Сотрудники полиции доставили кировчанина 1994 года рождения в отдел, в отношении него возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.