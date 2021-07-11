В аэропортах Москвы скопились очереди из-за проверки справок о вакцинации

В аэропортах столицы люди второй день стоят в длинных очередях из-за проверки справок о прививках от коронавируса и ПЦР-тестов. При этом там принимают меры по разрешению ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В аэропортах столицы люди второй день стоят в длинных очередях из-за проверки справок о прививках от коронавируса и ПЦР-тестов. При этом там принимают меры по разрешению ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Как уточнил официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин, время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 11 июля, не превышает обычное. Тем не менее людей просят прибывать в аэропорт заранее.

В субботу в дирекции по связям с общественностью Шереметьево сообщили, что необходимая проверка у пассажиров международных рейсов документов и их действительности стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. В аэропорту уточнили, что выделяют дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают консультанты.

Очереди также наблюдаются в аэропорту Внуково.