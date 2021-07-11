Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что началась стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что началась стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», — сказал мэр.

При этом он отметил, что количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тысячи в день. Люди поступают в городские больницы.

Собянин также добавил, что пандемия не повлияла на городские проекты в этом году: реализовывались крупные городские стройки, продолжалось строительство метрополитена, дорог, не останавливалась программа реновации.

В Москве 10 июля зафиксировали более 5,6 тысяч случаев заболевания COVID-19 —на 14% меньше, чем накануне.