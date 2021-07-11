Следователи проведут проверку после смерти мужчины в озере под Рязанью
Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела мужчины в озере Ключик в районе поселка Мурмино.
Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела мужчины в озере Ключик в районе поселка Мурмино Рязанского района.
По словам старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлии Барановой, 39-летний погибший до трагедии отдыхал на берегу вместе с отцом. Алкоголь они не употребляли. Водоем для купания не предназначен.
В результате судебно-медицинской экспертизы установят причины смерти.
Напомним, спасатели достали тело мужчины из водоема в субботу, 10 июля.