Следователи начали проверку после открытия пассажиром аварийного люка самолета в Москве

Следователи организовали проверку после того, как пассажир борта Москва — Анталья открыл дверь самолета во время подготовки к вылету в воскресенье, 11 июля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи организовали проверку после того, как пассажир борта Москва — Анталья открыл дверь самолета во время подготовки к вылету в воскресенье, 11 июля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СМИ, инцидент произошел, пока самолет готовился к вылету, а в салоне не работал кондиционер. Пассажирам было душно, так как вылет долго задерживали. В итоге один мужчина решил открыть аварийный люк самолета. Из-за нештатной ситуации пассажиров пришлось пересаживать на другой самолет, задержка составила четыре часа.

Момент, когда мужчина открывает дверь, и спасательный трап вываливается наружу, попал на видео.

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира.