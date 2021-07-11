\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
28°
Пнд, 12
27°
Втр, 13
28°
ЦБ USD 74.47 -0.73 10/07
ЦБ EUR 88.14 -0.64 10/07
Нал. USD 73.90 / 75.60 11:09
Нал. EUR 87.60 / 88.60 17:46
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
5 049
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
6 047
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 300
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
8 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи начали проверку после открытия пассажиром аварийного люка самолета в Москве
Следователи организовали проверку после того, как пассажир борта Москва — Анталья открыл дверь самолета во время подготовки к вылету в воскресенье, 11 июля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи организовали проверку после того, как пассажир борта Москва — Анталья открыл дверь самолета во время подготовки к вылету в воскресенье, 11 июля, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СМИ, инцидент произошел, пока самолет готовился к вылету, а в салоне не работал кондиционер. Пассажирам было душно, так как вылет долго задерживали. В итоге один мужчина решил открыть аварийный люк самолета. Из-за нештатной ситуации пассажиров пришлось пересаживать на другой самолет, задержка составила четыре часа.

Момент, когда мужчина открывает дверь, и спасательный трап вываливается наружу, попал на видео.

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира.