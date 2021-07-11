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Рязанцы заявили о нехватке мест в реанимациях инфекционных отделений
Жители Рязани сообщили, что мест в реанимациях инфекционных отделений больниц не хватает. Об этом рязанец написал на странице губернатора региона Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте». Пресс-служба областного Минздрава ответила, что в ближайшее время количество койко-мест в ОКБ и БСМП увеличат.

Жители Рязани сообщили, что мест в реанимациях инфекционных отделений больниц не хватает. Об этом рязанец написал на странице губернатора региона Николая Любимова в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель поинтересовался, планируется ли увеличение реанимационных коек.

Пресс-служба областного Минздрава ответила, что в ближайшее время количество койко-мест в ОКБ и БСМП увеличат.

Также Минздрав ответил на вопрос рязанки о том, почему в пункте вакцинации «М5 Молл» не хватило вакцины.

«Сегодня в „М5 Молл“ мы просидели три часа, и нас не приняли. На каждого человека по 15 минут отводят в среднем. Осталось 10 человек, и всех развернули обратно!» — написала жительница города.

По данным пресс-службы областного Минздрава, в регион на прошлой неделе поступило 20,8 тысяч доз вакцины «ГамКовидВак».

«На данный момент вакцина распределяется по пунктам. Просим набраться терпения. Привиться смогут все желающие (при отсутствии противопоказаний)», — говорится в ответе.