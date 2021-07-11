Россиянам рассказали, какие продукты укрепят иммунитет в пандемию

Врач-диетолог рассказала жителям страны, какие продукты помогут укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, так как из белка и создаются антитела — агенты иммунитета.

Врач-диетолог рассказала жителям страны, какие продукты помогут укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса.

В беседе с URA.RU член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала включить в рацион питания рыбу, яйца, мясо птицы.

По ее словам, для поддержания иммунитета человеку надо питаться разнообразно и сбалансированно. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, так как из белка и создаются антитела — агенты иммунитета.

«Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты, будут хороши для поддержания иммунитета», — пояснила Макиша.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал обращать внимание на молочные и кисломолочные продукты.

«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», — отметил врач.

Также он посоветовал есть продукты, богатые витамином D и цинком: рыбу, яйца, крупы, тыквенные семечки.