Ученый рассказал о факторах, от которых зависит течение коронавируса

Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, от чего зависит течение COVID-19. По его словам, бессимптомно или тяжело человек перенесет инфекцию, зависит от особенностей генов, сообщает
Однако чтобы выявить причины разного характера хода болезни, ученым нужно время, так как генов десятки тысяч. По словам Нетесова, это уже изучают врачи и вирусологи.
Он добавил, что феномен бессимптомников отмечен еще весной-летом прошлого года.
«Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно. Дело в том, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. И надо разобраться, в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания», — подытожил ученый.
При этом именно такие люди становятся главными распространителями инфекции — не болеют, но заражают очень многих.
«Это так называемые „суперраспространители“. Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев», — добавил Нетесов.