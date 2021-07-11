Ученый рассказал о факторах, от которых зависит течение коронавируса

Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, от чего зависит течение COVID-19. По его словам, бессимптомно или тяжело человек перенесет инфекцию, зависит от особенностей генов, сообщает РИА Новости.

Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, от чего зависит течение COVID-19. По его словам, бессимптомно или тяжело человек перенесет инфекцию, зависит от особенностей генов, сообщает РИА Новости .

Однако чтобы выявить причины разного характера хода болезни, ученым нужно время, так как генов десятки тысяч. По словам Нетесова, это уже изучают врачи и вирусологи.

Он добавил, что феномен бессимптомников отмечен еще весной-летом прошлого года.

«Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно. Дело в том, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. И надо разобраться, в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания», — подытожил ученый.

При этом именно такие люди становятся главными распространителями инфекции — не болеют, но заражают очень многих.

«Это так называемые „суперраспространители“. Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев», — добавил Нетесов.