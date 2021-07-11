В Рязани все еще не установили перила на лестнице на Лыбедском бульваре

Администрация Рязани все еще не установила перила на лестнице на Лыбедском бульваре, которые по контракту должны появиться до 31 июля. Информация об этом опубликована в группе
По словам активистов, прошлой зимой горожане писали про лестницу, ведущую с улицы Право-Лыбедской на Лыбедский бульвар, которая покрывалась льдом и превращалась в ледяную горку.
«Лестница служила основным путем обхода реконструируемого моста, но не для всех — в отсутствие перил спуститься или подняться по ней мог только очень смелый и ловкий человек. Зимой мы предложили наконец-то поставить перила, и администрация города 30 января сообщила СМИ, что был заключен контракт на эти работы, и перила должны появиться до 31 июля 2021 года», — говорится в сообщении.
За три недели до срока окончания контракта активисты убедились, что обещанные перила так и не установили. Они направили в администрацию повторный запрос, чтобы уточнить статус выполнения работ.