В Рязани все еще не установили перила на лестнице на Лыбедском бульваре

Администрация Рязани все еще не установила перила на лестнице на Лыбедском бульваре, которые по контракту должны появиться до 31 июля. Информация об этом опубликована в группе «Городские проекты в Рязани».