Любовь Толкалина опубликовала семейный снимок из Рязанской области
Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.
Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.
Артистка опубликовала совместный снимок с родными на своей странице в
«Мамин день рождения», — написала Толкалина.
Напомним, недавно актриса поделилась обнаженной фотографией, сделанной в рязанских полях — в Савватьме Ермишинского района, где живут родители Толкалиной.