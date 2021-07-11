Любовь Толкалина опубликовала семейный снимок из Рязанской области

Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.

Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.

Артистка опубликовала совместный снимок с родными на своей странице в Instagram .

«Мамин день рождения», — написала Толкалина.

Напомним, недавно актриса поделилась обнаженной фотографией, сделанной в рязанских полях — в Савватьме Ермишинского района, где живут родители Толкалиной.