\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
28°
Пнд, 12
28°
Втр, 13
29°
ЦБ USD 74.47 -0.73 10/07
ЦБ EUR 88.14 -0.64 10/07
Нал. USD 73.90 / 75.60 11:09
Нал. EUR 87.60 / 88.60 17:46
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
4 861
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
5 877
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
3 133
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
8 218
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любовь Толкалина опубликовала семейный снимок из Рязанской области
Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.

Актриса Любовь Толкалина вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской приехала в Рязанскую область на день рождения матери.

Артистка опубликовала совместный снимок с родными на своей странице в Instagram.

«Мамин день рождения», — написала Толкалина.

Напомним, недавно актриса поделилась обнаженной фотографией, сделанной в рязанских полях — в Савватьме Ермишинского района, где живут родители Толкалиной.