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Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном совершил суборбитальный полет
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем в воскресенье, 11 июля, отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity. Корабль достиг границы космоса и благополучно вернулся на Землю, сообщает РИА Новости.

Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем в воскресенье, 11 июля, отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity. Корабль благополучно вернулся на Землю, сообщает РИА Новости.

Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, и другими членами экипажа успешно приземлился. Трансляция велась в Twitter-аккаунте компании. В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Ранее после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достиг границы космоса, где экипаж на несколько минут ощутил невесомость. Потом аппарат приступил к снижению и совершил посадку на частном космодроме в штате Нью-Мехико.

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полетом Unity с полной загрузкой.