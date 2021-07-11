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Для туристов на Черноморском побережье откроют дополнительные пункты вакцинации
В Краснодарском крае для туристов откроются дополнительные пункты вакцинации. Их организуют в санаториях и отелях, сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае для туристов откроются дополнительные пункты вакцинации. Их организуют в санаториях и отелях, сообщает ТАСС.

Власти Кубани приняли такое решение в связи с тем, что будут заселять невакцинированных гостей после 1 августа по отрицательным ПЦР-тестам при условии, что в течение трех дней после заезда они привьются.

Губернатор Краснодарского края отметил, что в регионе важно не допустить перебоев в поставках вакцины.

По данным оперативного штаба региона, сейчас вакцинация в крае проводится в 332 пунктах. На побережье развернуто 74 пункта вакцинации: 29 в Сочи, 15 в Анапе, 13 в Новороссийске, 10 в Туапсе, 7 в Геленджике.

Напомним, туристам, не сделавшим прививку в течение трех дней с момента заселения, будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.