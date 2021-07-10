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В Скопинском районе произошло массовое ДТП
В Скопинском районе в субботу, 10 июля, произошла массовая авария с участием четырех машин. Две женщины получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

В Скопинском районе в субботу, 10 июля, произошла массовая авария с участием четырех машин, сообщает «Пресса».

Около 8:00 на 240-м километре автодороги Р-22 водитель автомобиля Chery Tiggo не рассчитал скорость и въехал в Nissan. Последний от удара врезался в Mitsubishi, а тот — в Mazda.

Две женщины получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Выясняются подробности аварии.