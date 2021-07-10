В Рязанской области при пожаре в доме пострадал мужчина
В Кораблино загорелся кирпичный жилой дом, пострадал человек. Пожар произошел в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В городе Кораблино загорелся кирпичный жилой дом, пострадал человек. Пожар произошел в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 22:56. Огонь охватил кухню. Площадь пожара составила 6 кв. м.
Устанавливаются причина возгорания и ущерб.
На место ЧП выезжали два автомобиля и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.