В Рязанской области еще 139 человек заразились коронавирусом

В Рязанской области выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба на утро 10 июля, всего в регионе за время пандемии заболели 32 309 человек.

В Рязанской области выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба на утро 10 июля, всего в регионе за время пандемии заболели 32 309 человек.

За сутки выздоровели 103 жителя области, всего вылечились 30 428 человек.

Скончались еще три рязанца. Всего за пандемию от коронавируса умерли 676 жителей региона.

В России от коронавируса за сутки умерли 752 человека. Это новый рекорд смертности. Предыдущий максимум за сутки зафиксировали 6 июля — 737 скончавшихся.

Всего за последние сутки в России выявлено 25 082 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 17 750 человек.