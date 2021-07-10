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В Рязанской области 11 июля ожидается до +34 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 июля, температура воздуха по области днем составит +29…+34 градуса, ночью ожидается +15…+20 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 11 июля, температура воздуха по области днем составит +29…+34 градуса, ночью ожидается +15…+20 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет преимущественно без осадков, небольшая облачность.

Ветер ночью переменный, 1-6 м/с, днем северный, 4-9 м/с.

Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение по Рязанской области. В период с 11 по 15 июля на территории региона сохранится жара.