В Рязани на Южной окружной разбилась «четырнадцатая»
В Рязани в субботу, 10 июля, произошло ДТП на Южной окружной. В результате аварии легковушку смяло. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.
В Рязани в субботу, 10 июля, произошло ДТП на Южной окружной. В результате аварии легковушку смяло. Фото и видео с места происшествия опубликовали в
По словам очевидцев, авария произошла перед поворотом на Никуличи. Собирается пробка, движение затруднено.
Выясняются подробности случившегося.