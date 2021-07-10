В Рязани на Южной окружной разбилась «четырнадцатая»

В Рязани в субботу, 10 июля, произошло ДТП на Южной окружной. В результате аварии легковушку смяло. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В Рязани в субботу, 10 июля, произошло ДТП на Южной окружной. В результате аварии легковушку смяло. Фото и видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла перед поворотом на Никуличи. Собирается пробка, движение затруднено.

Выясняются подробности случившегося.