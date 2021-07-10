В Приокском поймали пьяного рязанца за рулем легковушки

В Рязани патрульные полицейские ночью 10 июля выявили водителя, который был предположительно в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В Рязани патрульные полицейские ночью 10 июля выявили водителя, который был предположительно в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж ППСП во время патрулирования микрорайона Приокский около 04:00 на улице Сельских Строителей обратил внимание на проезжающий ВАЗ-21014. В салоне находилась компания молодых людей, которая шумно себя вела. Полицейские заподозрили, что водитель автомобиля нетрезв и остановили машину.

У 19-летнего водителя наблюдались явные признаки опьянения. На место вызвали экипаж ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

Составлен административный протокол о невыполнении водителем законного требования полицейского.

Правонарушение влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.