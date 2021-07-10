В поселке Рязанской области мужчина пытался задушить сожительницу во время застолья

В поселке Тума Клепиковского района полицейские остановили опасный конфликт. Мужчина напал на женщину во время совместного распития алкоголя и начал душить, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Тума Клепиковского района полицейские остановили опасный конфликт. Мужчина напал на женщину во время совместного распития алкоголя и начал душить, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские оперативно выехали на место после звонка об опасном семейном конфликте.

Выяснилось, что 44-летний мужчина в компании своей 50-летней сожительницы и ее подруги дома распивали алкоголь. В какой-то момент гражданская жена высказала в адрес мужа оскорбительные упреки. Мужчина разозлился и накинулся на нее: схватил за шею и начал душить. В конфликт вмешалась гостья, она разняла конфликтующих и сообщила в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 2 лет.