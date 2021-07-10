В Клепиковском районе водитель сбил лося на ночной дороге

В Клепиковском районе ночью 9 июля на автодороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов водитель Renault Sandero сбил лося. Авария произошла около 02:00 недалеко от деревни Оськино.