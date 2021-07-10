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Стали известны подробности ДТП с горящей легковушкой в Рязани
В полиции рассказали подробности аварии в Дашково-Песочне, в результате которой сгорела легковушка. ДТП произошло 9 июля в 21:10 напротив дома № 19 на улице Новоселов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали подробности аварии в Дашково-Песочне, в результате которой сгорела легковушка. ДТП произошло 9 июля в 21:10 напротив дома № 19 на улице Новоселов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, рязанец 1999 года рождения за рулем Honda Civic столкнулся с попутно двигающимся ВАЗ-211114 под управлением водителя 1993 года рождения. От удара ВАЗ отбросило на опору ЛЭП, машина загорелась.

Водитель «четырнадцатой» обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.

Напомним, видео момента возгорания опубликовали в соцсетях.