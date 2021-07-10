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Рязанка рассказала, что ее питомцы заболели чумкой в зоогостинице «Багира»
Об этом она написала в Instagram. По ее словам, две недели назад она оставила двух котов и терьера в зоогостинице в Мервино.

Жительница Рязани рассказала, что ее животные после пребывания в зоогостинице «Багира» заболели панлейкопенией. Об этом она написала в Instagram. По ее словам, две недели назад она оставила двух котов и терьера в зоогостинице в Мервино.

После знакомства с хозяином и осмотра условий впечатления остались положительные. Хозяин уверил, что за животными будут ухаживать и присылать фотоотчеты.

«Ни одного снимка нам так и не прислали, сославшись на занятость и какие-то личные проблемы. Мы вошли в положение, но насторожились. Когда забирали животных, нам отдали назад весь корм, который мы оставляли. Животных кормили непонятно как и чем. Хотя этот вопрос мы оговаривали заранее. Все сильно похудели. Дальше рвота, диарея. Дома старшая кошка Соня и Джесси набросились на воду, как будто их вообще не поили. Клепа была вялая, отказывалась от еды и воды, постоянно мяукала», — сообщает хозяйка.

Она рассказала, что уже неделю ежедневно по несколько часов животные проводят в ветклинике. У всех троих обнаружили панлейкопению (так называемую чумку).

«Капельницы, уколы, лекарства, бессонные ночи и постоянный страх! Самое ужасное — от этой болезни нет определенного лекарства, можно только поддерживать организм и предотвращать развитие других болезней фоном. А дальше зависит индивидуально от иммунитета. Сегодня наконец-то врачи нас обнадежили и аккуратно прогнозировали положительный исход. Поэтому только сейчас смогла написать пост, раньше не решалась, было страшно. Потрачено 24 тысячи рублей. Лечение еще не окончено», — говорится в посте.

Женщина добавила, что общалась с хозяином зоогостиницы после случившегося, чтобы там устранили очаг инфекции и предупредили хозяев других животных. Хозяин же ответил, что такое у них впервые.

«Он не поинтересовался, как чувствуют себя питомцы. Он мне нахамил, — добавила хозяйка заболевших животных. — Потом в ветклинике несколько врачей упомянули, что конкретно из „Багиры“ с такими симптомами, как у нас, приходят нередко. И конкретно случаи чумки также были! И если даже наши привитые животные заразились, то концентрация инфекции там зашкаливает! Если бы у нас не было прививок, шансов бы не было совсем!»