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Рязанцы пожаловались на рой мух в подъезде дома на улице Стройкова
В доме на улице Стройкова в Рязани из-за затопления подвала в подъезде развелись мухи. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

В доме на улице Стройкова в Рязани из-за затопления подвала в подъезде развелись мухи. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

По словам жильцов, затопление подвала в доме № 69, корпус 1 происходит не первый раз из-за проблем с канализацией.

«Все это сопровождается вонючим запахом с роем мух! РГО — Рязанский городской оператор, который является обслуживающий компанией этого дома, не выполняет свои обязательства, не следит за состоянием канализационных труб, не устраняет течь!» — возмущается автор поста.