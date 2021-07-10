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Россиянам рассказали о главном отличии дельта-штамма коронавируса
Доктор биологических наук рассказал, в чем главное отличие дельта-штамма коронавируса, сообщает РИА Новости. По словам члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.

Доктор биологических наук рассказал, в чем главное отличие дельта-штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.

Он отметил, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» — около 5. Таким образом, он распространяется быстрее.

«Особенно когда нет масок вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — добавил Нетесов.

Ученый отметил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, но измерить его непросто — нужно собирать статистику.