МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе и ветре
В ближайший час и до 21:00 на территории области местами ожидаются грозы, порывы ветра 12-17 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение. В Рязанской области ожидаются грозы и порывы ветра, сообщается на
В ближайший час и до 21:00 на территории области местами ожидаются грозы, порывы ветра 12-17 м/с.
Рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.