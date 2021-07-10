МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе и ветре

В ближайший час и до 21:00 на территории области местами ожидаются грозы, порывы ветра 12-17 м/с.

МЧС выпустило метеопредупреждение. В Рязанской области ожидаются грозы и порывы ветра, сообщается на сайте ведомства в субботу, 10 июля.

В ближайший час и до 21:00 на территории области местами ожидаются грозы, порывы ветра 12-17 м/с.

Рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.