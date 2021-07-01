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Жители села Ижевское не рады присвоенному статусу исторического поселения
Корреспондент РЗН. инфо разобрался, почему жители родины Циолковского не рады новому присвоенному статусу. В этом помог разобраться местный краевед Андрей Меркунов, который переехал в село несколько лет назад из Москвы.

Корреспондент РЗН. инфо разобрался, почему жители села Ижевское не рады присвоенному статусу исторического поселения. В этом помог местный краевед Андрей Меркунов, который переехал в село несколько лет назад из Москвы.

В частности, проблемы связаны с ограничениями, которые накладывает новый статус. Местные жители теперь не смогут проводить любые ремонтные работы на участке — все необходимо делать с разрешения инспекции по охране объектов культурного наследия. Более того, появились градостроительные регламенты, которым теперь должны следовать жители Ижевского. Однако, по словам краеведа, они невнятные и «прописаны на коленке».

Подробности читайте в разделе «Публикации».