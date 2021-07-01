Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду

Согласно ему, увеличился размер срока в виде лишения свободы, а также сумма штрафов. Отмечается, что соответствующие поправки внесли из-за роста угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду. Об этом в четверг, 1 июля, сообщают РИА Новости .

Согласно ему, за повторную пьяную езду нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, увеличился и размер штрафа — теперь он составляет от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет», как это было раньше.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Поправки внесли из-за роста угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесли в статью 264-1 УК.