\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
18°
Птн, 02
19°
Сбт, 03
20°
ЦБ USD 72.91 0.19 02/07
ЦБ EUR 86.41 -0.1 02/07
Нал. USD 72.91 / 73.75 17:49
Нал. EUR 86.50 / 86.88 17:49
Новости
Публикации
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
Вчера 11:54
3 556
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
3 571
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 185
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
10 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду
Согласно ему, увеличился размер срока в виде лишения свободы, а также сумма штрафов. Отмечается, что соответствующие поправки внесли из-за роста угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду. Об этом в четверг, 1 июля, сообщают РИА Новости.

Согласно ему, за повторную пьяную езду нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, увеличился и размер штрафа — теперь он составляет от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет», как это было раньше.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Поправки внесли из-за роста угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесли в статью 264-1 УК.