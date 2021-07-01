В Рязанском районе утонул 44-летний мужчина

Подробности трагедии приводит старший следователь Рязанского МСО СУ СК РФ по региону Ирина Корнеева.

В Рязанском районе утонул 44-летний мужчина. Об этом в четверг, 1 июля, пишет « МК в Рязани » по ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СК РФ по области Ирину Корнееву.

Трагедия произошла в деревне Красный Восход. Спасатели подняли из воды труп 44-летнего мужчины.

По данным ведомства, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

«По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — отметила Ирина Корнеева.

Напомним, ранее в Борковском карьере утонула женщина.