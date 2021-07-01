В Рязанском районе утонул 44-летний мужчина
Подробности трагедии приводит старший следователь Рязанского МСО СУ СК РФ по региону Ирина Корнеева.
В Рязанском районе утонул 44-летний мужчина. Об этом в четверг, 1 июля, пишет «
Трагедия произошла в деревне Красный Восход. Спасатели подняли из воды труп 44-летнего мужчины.
По данным ведомства, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
«По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — отметила Ирина Корнеева.
Напомним, ранее в Борковском карьере утонула женщина.