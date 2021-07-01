В Рязани пройдет фестиваль «Небо России»

В 2021 году фестиваль пройдет с 20 по 25 июля в пойме реки Оки от Коростово до Алеканово. Организаторы планируют участие 15 команд из разных городов России. Подробную программу фестиваля опубликуют не позднее 15 июля.

В Рязани пройдет фестиваль «Небо России». Об этом сообщили в федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области на своей страничке в Instagram.

В 2021 году фестиваль пройдет с 20 по 25 июля в пойме реки Оки от Коростово до Алеканово. Организаторы планируют участие 15 команд из разных городов России. Подробную программу фестиваля опубликуют не позднее 15 июля.

Также сообщается, что заявки на демонстрационные полеты от желающих начнут принимать с 1 июля.