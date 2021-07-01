В Рязани планируют перенести блошиный рынок
В горадминистрации сообщили, что в настоящее время рассматривают вопрос о поиске альтернативного места для рынка, на котором торговой площади хватит на всех.
В Рязани планируют перенести блошиный рынок. Об этом
На блошином рынке, который располагается у стадиона «Спартак», появилось много новых продавцов. Торговые ряды уже не умещаются на выделенной территории — рынок развернулся до парковки стадиона. Там находится частная земля, на которой запрещена торговля.
Представители администрации вместе с сотрудниками полиции предупредили продавцов о незаконности торговли и штрафе в 3 000 рублей. Также их попросили располагать торговые места строго в пределах границ муниципального участка.
В горадминистрации сообщили, что в настоящее время рассматривают вопрос о поиске альтернативного места для рынка, на котором торговой площади хватит на всех.
Фото ГТРК «Ока»