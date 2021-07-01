В Рязани планируют перенести блошиный рынок

В горадминистрации сообщили, что в настоящее время рассматривают вопрос о поиске альтернативного места для рынка, на котором торговой площади хватит на всех.

В Рязани планируют перенести блошиный рынок. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

На блошином рынке, который располагается у стадиона «Спартак», появилось много новых продавцов. Торговые ряды уже не умещаются на выделенной территории — рынок развернулся до парковки стадиона. Там находится частная земля, на которой запрещена торговля.

Представители администрации вместе с сотрудниками полиции предупредили продавцов о незаконности торговли и штрафе в 3 000 рублей. Также их попросили располагать торговые места строго в пределах границ муниципального участка.

В горадминистрации сообщили, что в настоящее время рассматривают вопрос о поиске альтернативного места для рынка, на котором торговой площади хватит на всех.

Фото ГТРК «Ока»