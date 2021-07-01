В Рязани определились с директорами теплосетей и центра торгов

В горадминистрации подвели итоги двух конкурсов на замещение вакантных должностей директором муниципальных предприятий.

В Рязани определились с директорами теплосетей и центра торгов. Об этом сообщили на сайте мэрии.

25 июня в горадминистрации провели конкурс на замещение вакантной должности директора МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей». По результатам испытаний комиссия признала победителем Сергея Лепехина.

29 июня состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ «Муниципальный центр торгов». Претенденты прошли тестирование и индивидуальное собеседование. По итогам конкурса победителем признали Валерия Бодрова.