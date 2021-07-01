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В Рязани на улице Вокзальной прочистят ливневки
Соответствующее поручение в четверг, 1 июля, дал исполняющий обязанности заместителя главы горадминистрации Борис Ясинский дал представителям управления благоустройства города, пишет сайт мэрии.

В Рязани на улице Вокзальной прочистят ливневки. Соответствующее поручение в четверг, 1 июля, дал исполняющий обязанности заместителя главы горадминистрации Борис Ясинский дал представителям управления благоустройства города, пишет сайт мэрии.

По словам Бориса Ясинского, в дни сильных дождей на улице Вокзальной в районе пересечения с улицей Чкалова проезжую часть дороги сильно подтопило. В связи с этим представителям УБГ поручили проверить ливневки и очистить их.

Помимо этого, исполняющий обязанности замглавы городской администрации Борис Ясинский также проверил и другие территории в областном центре, а также дал соответствующие поручения профильным специалистам. Так, например, на улице Свободы оценят состояние деревьев, аварийные — удалят, а на Первомайском проспекте уложат дорожное полотно вместо деформировавшегося асфальта.

Кроме того, планируется организовать встречу с жителями улицы Ленинского Комсомола — граждане складывают мусор по обочинам дорог, из-за чего пакеты рвутся, а их содержимое разлетается. Также на улице Затинной проведут профилактическую беседу с подрядчиком, который недобросовестно выполнил работу, а на улице Маяковского ускорят работу на коммуникациях.