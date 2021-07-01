В России ужесточили ограничения для старых автомобилей

С 1 июля начинает действовать запрет на въезд в особые зоны автомобилей с определенным экологическим классом. Действие знаков не распространяется на автомобили спецслужб, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.

В России ужесточили ограничения для старых автомобилей. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 июля начинает действовать запрет на въезд в особые зоны автомобилей с определенным экологическим классом. Ограничения действуют и для автомобилей, у которых экологический класс не прописан в документах — такая машина приравнивается к «нулевому» экологическому классу, даже если она является безопасной.

По действия ограничений попадают грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.

Действие знаков не распространяется на автомобили спецслужб, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.