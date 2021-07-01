В России увеличат максимально допустимую скорость до 150 километров на некоторых дорогах

Отмечается, что повышение скорости возможно лишь на некоторых участках дорог.

В России увеличат максимально допустимую скорость до 150 километров в час на некоторых дорогах. Соответствующее заявление в четверг, 1 июля, сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, пишет ТАСС.

Отмечается, что повышение скорости возможно лишь на некоторых участках дорог.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — сказал глава Госавтоинспекции.

Он также отметил, что такое решение оценят многие автолюбители.

«Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время Госавтоинспекция вынесет заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.

Ранее Михаил Черников рассказал о закупке новых приборов для моментального выявления пьяных водителей.