В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои в работе сайта соцсети. Согласно данным, размещенным на странице сервиса, Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировано 3 229 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

В работе «Вконтакте» произошел сбой. Информацию в четверг, 1 июля, подтвердили в пресс-службе социальной сети, пишет ТАСС.

Пользователи «Вконтакте» пожаловались на сбои в работе сайта соцсети. Согласно данным, размещенным на странице сервиса, Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировано 3 229 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

В настоящее время сотрудники соцсети работают над устранением проблемы.

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстанавливаем работу», — заявили в пресс-службе социальной сети.