В Москве задержан экс-глава «Ринвестбанка» Максим Ткачев

Бывший председатель правления «Ринвестбанка» задержан за очередной эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 миллиардов рублей.

В Москве задержан экс-глава «Ринвестбанка». Об этом в четверг, 1 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Бывший председатель правления «Ринвестбанка» Максим Ткачев задержан за очередной эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 миллиардов рублей. О его роли в этом деле следствию стало известно после исследования изъятой во время обысков документации и показаний других фигурантов дела.

Как отмечает «Коммерсантъ», 54-летнего Максима Ткачева вызвали в десять часов утра к следователю на допрос по данному делу. Через несколько часов бывшему председателю «Ринвестбанка» предъявили обвинение в хищении денег из кредитного учреждения.

Басманный райсуд Москвы отправил Ткачева в СИЗО на два месяца по ходатайству представителя следкома.

Ранее задержанный уже фигурировал в разных уголовных делах: в середине 2000-х вместе с бывшим первым замминистра финансов Андреем Вавиловым за хищение 231 миллиона долларов, выделенных для производства истребителей МиГ-29, а четыре года назад ему дали год и девять месяцев условно по делу о нанесении ущерба «Ринвестбанку» на сумму около 600 миллионов рублей.

Годом ранее в Москве были задержаны экс-президент «Ринвестбанка» 48-летняя Светлана Позднова и бывший бенефициар 50-летний Владимир Романов по этому же делу.

Напомним, «Ринвестбанк» признали банкротом в 2016 году.