\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
19°
Птн, 02
19°
Сбт, 03
22°
ЦБ USD 72.91 0.19 02/07
ЦБ EUR 86.41 -0.1 02/07
Нал. USD 72.70 / 74.20 13:46
Нал. EUR 86.41 / 86.88 18:41
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
3 часа назад
305
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
Вчера 11:54
3 640
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
3 633
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
5 255
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве задержан экс-глава «Ринвестбанка» Максим Ткачев
Бывший председатель правления «Ринвестбанка» задержан за очередной эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 миллиардов рублей.

В Москве задержан экс-глава «Ринвестбанка». Об этом в четверг, 1 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Бывший председатель правления «Ринвестбанка» Максим Ткачев задержан за очередной эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 миллиардов рублей. О его роли в этом деле следствию стало известно после исследования изъятой во время обысков документации и показаний других фигурантов дела.

Как отмечает «Коммерсантъ», 54-летнего Максима Ткачева вызвали в десять часов утра к следователю на допрос по данному делу. Через несколько часов бывшему председателю «Ринвестбанка» предъявили обвинение в хищении денег из кредитного учреждения.

Басманный райсуд Москвы отправил Ткачева в СИЗО на два месяца по ходатайству представителя следкома.

Ранее задержанный уже фигурировал в разных уголовных делах: в середине 2000-х вместе с бывшим первым замминистра финансов Андреем Вавиловым за хищение 231 миллиона долларов, выделенных для производства истребителей МиГ-29, а четыре года назад ему дали год и девять месяцев условно по делу о нанесении ущерба «Ринвестбанку» на сумму около 600 миллионов рублей.

Годом ранее в Москве были задержаны экс-президент «Ринвестбанка» 48-летняя Светлана Позднова и бывший бенефициар 50-летний Владимир Романов по этому же делу.

Напомним, «Ринвестбанк» признали банкротом в 2016 году.