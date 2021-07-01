В ДТП под Ростовом погибли четверо взрослых и ребенок

Авария произошла в Сальском районе на 181-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское». Подробности трагедии в четверг, 1 июля, приводит Life со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ДТП под Ростовом погибли четверо взрослых и ребенок. Подробности трагедии в четверг, 1 июля, приводит Life со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в Сальском районе на 181-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское». По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД во время обгона и врезался в «ГАЗель».

В результате погиб он сам и его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка, а также водитель газели с пассажиром — мужчиной 1963 года рождения.