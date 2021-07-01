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Рязанка убила мать стеклянной вазой и пыталась совершить суицид
Женщину задержали сотрудники Росгвардии, она признала вину. Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Рязанка убила мать стеклянной вазой и пыталась совершить суицид. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

60-летняя рязанка проживала на улице Черновицкой вместе со своей 84-летней матерью, которая нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья.

Во вторник, 29 июня, в ходе конфликта женщина ударила родственницу несколько раз по голове стеклянной вазой. Пожилая женщина скончалась. Осознав свои действия, рязанка попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее остановил зашедший в квартиру родственник.

Женщину задержали сотрудники Росгвардии, она признала вину. Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.