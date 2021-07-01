Рязанцы пожаловались на постоянную очередь в онкодиспансере

На кадрах толпа людей выстроилась вдоль коридора. Большая часть из них — пожилые люди

Местные жители пожаловались на постоянную очередь в областном клиническом онкологическом диспансере. Соответствующий пост об этом в четверг, 1 июля, появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как очередь выстроилась вдоль коридора. Большинство из присутствующих — пенсионеры, но есть и молодые люди. Все в масках.

По словам автора поста, проблема с очередями в этом медучреждении не редкость.

«Люди сидят по много часов в очередях», — заключил автор поста.